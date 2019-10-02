В ДНР суд приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам тюрьм

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Военнослужащий вооруженных сил Украины приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 16 годам лишения свободы, сообщили в среду в Генпрокуратуре ДНР.

"Военнослужащий вооруженных сил Украины осужден Верховным судом ДНР за совершение преступлений, предусмотренных статьей 232 УК ДНР - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности - и статьей 323 УК ДНР - насильственный захват власти. Приговорен судом к лишению свободы сроком на 16 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, подсудимый в составе противотанкового дивизиона прибыл в Донбасс и принял участие в боевых действиях.