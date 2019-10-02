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РИА Новости

В ДНР суд приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам тюрьм

12:39 02.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Военнослужащий вооруженных сил Украины приговорен Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики к 16 годам лишения свободы, сообщили в среду в Генпрокуратуре ДНР.
"Военнослужащий вооруженных сил Украины осужден Верховным судом ДНР за совершение преступлений, предусмотренных статьей 232 УК ДНР - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности - и статьей 323 УК ДНР - насильственный захват власти. Приговорен судом к лишению свободы сроком на 16 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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По данным ведомства, подсудимый в составе противотанкового дивизиона прибыл в Донбасс и принял участие в боевых действиях.
"Исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией республики", - добавили в прокуратуре.
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