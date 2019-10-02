Названа возможная причина пожара в Саратовской области, где погибли дети

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Вероятной причиной пожара в частном доме в городе Аткарске Саратовской области, который во вторник унес жизни двух детей, стало их неосторожное обращение с огнем, сообщила в среду пресс-служба областного главка МЧС.