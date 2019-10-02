Названа возможная причина пожара в Саратовской области, где погибли дети

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Вероятной причиной пожара в частном доме в городе Аткарске Саратовской области, который во вторник унес жизни двух детей, стало их неосторожное обращение с огнем, сообщила в среду пресс-служба областного главка МЧС.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что во вторник днем в результате пожара в частном деревянном доме в Аткарске, где было сильное задымление, погибли двое детей. Причина пожара не называлась. В СУСК по региону сообщали, что погибшей девочке было 5 лет, мальчику 1 год 8 месяцев, дети в момент возгорания находились дома одни. Следователи проводят проверку по факту гибели детей.
"Предположительно, причина пожара - неосторожное обращение с огнем детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.
13 апреля, 03:13РИА НовостиВ МЧС дали советы детям, что делать при пожаре