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РИА Новости

Названа возможная причина пожара в Саратовской области, где погибли дети

12:35 02.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Вероятной причиной пожара в частном доме в городе Аткарске Саратовской области, который во вторник унес жизни двух детей, стало их неосторожное обращение с огнем, сообщила в среду пресс-служба областного главка МЧС.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что во вторник днем в результате пожара в частном деревянном доме в Аткарске, где было сильное задымление, погибли двое детей. Причина пожара не называлась. В СУСК по региону сообщали, что погибшей девочке было 5 лет, мальчику 1 год 8 месяцев, дети в момент возгорания находились дома одни. Следователи проводят проверку по факту гибели детей.
"Предположительно, причина пожара - неосторожное обращение с огнем детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.
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