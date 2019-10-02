Житель Воронежа заказал в интернете игровую приставку, а получил песок

ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Житель Воронежа получил из Ростова-на-Дону посылку, в которой вместо заказанной через интернет игровой приставки оказался песок, сообщает главное управление МВД по Воронежской области.
"В отдел полиции №1 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление 26-летнего воронежца о том, что в отношении него совершены противоправные действия. Потерпевший пояснил, что в сети интернет его внимание привлекло объявление о продаже игровой приставки", - говорится в сообщении.
По данным полиции, желая приобрести приставку, воронежец договорился с продавцом, что оплатит товар после подтверждения факта отправки его посылкой. На следующий день воронежец получил по мессенджеру скриншот квитанции, подтверждающей почтовое отправление посылки, и перевел 10,2 тысячи рублей.
"Спустя несколько дней потерпевшему действительно пришла посылка из города Ростов-на-Дону, однако при получении её на почте он сразу понял, что стал жертвой обмана, так как в посылке находилось, предположительно, сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки потерпевшего мошенник больше не ответил", - сообщает полиция.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба и краже с причинением значительного ущерба. Санкция данных статей предусматривает до шести лет лишения свободы. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.