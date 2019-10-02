Житель Воронежа заказал в интернете игровую приставку, а получил песок

"Спустя несколько дней потерпевшему действительно пришла посылка из города Ростов-на-Дону, однако при получении её на почте он сразу понял, что стал жертвой обмана, так как в посылке находилось, предположительно, сыпучее вещество, похожее на песок. На телефонные звонки потерпевшего мошенник больше не ответил", - сообщает полиция.