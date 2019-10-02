Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ

"Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы (о "Формуле Штайнмайера" - Прим. ред.)", - говорится в сообщении издания.

Ранее три фракции в парламенте - "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - требовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского после согласования в Минске "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.