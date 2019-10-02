Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи с этим парламент уже 45 минут не может начать работу, сообщило издание "Украинская правда".
"Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы (о "Формуле Штайнмайера" - Прим. ред.)", - говорится в сообщении издания.
Утреннее заседание Рады должно было начаться в 10.00 мск.
Ранее три фракции в парламенте - "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - требовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского после согласования в Минске "формулы Штайнмайера".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.