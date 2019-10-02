Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – десять, Идлиб – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Латакия – восемь, Идлиб – 12, Хама – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Балалат провинции Алеппо. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.