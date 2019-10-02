Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – десять, Идлиб – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Латакия – восемь, Идлиб – 12, Хама – два", - говорится в сообщении.