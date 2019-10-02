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РИА Новости

В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил

10:39 02.10.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили 178 противотанковых мин в районе участка отвода сил у Петровского в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
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"Нашей разведкой зафиксировано наличие минных полей противника в зоне безопасности предстоящего разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского. В частности, в очередной раз зафиксирована установка противником 178 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, таким образом украинские силовики целенаправленно препятствуют мониторингу миссии ОБСЕ на участке отвода сил.
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В ведомстве также отметили, что украинские силовики разместили вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса гаубицы калибром 152 миллиметра и вооружение БМП.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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