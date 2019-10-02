В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили 178 противотанковых мин в районе участка отвода сил у Петровского в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Нашей разведкой зафиксировано наличие минных полей противника в зоне безопасности предстоящего разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского. В частности, в очередной раз зафиксирована установка противником 178 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, таким образом украинские силовики целенаправленно препятствуют мониторингу миссии ОБСЕ на участке отвода сил.

В ведомстве также отметили, что украинские силовики разместили вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса гаубицы калибром 152 миллиметра и вооружение БМП.