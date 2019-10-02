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РИА Новости

Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+

10:31 02.10.2019 (обновлено: 10:45 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюджет РФ получил более 100 миллиардов долларов от сделки ОПЕК+, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Российский бюджет получил более 100 миллиардов долларов от этой сделки. Особенно сейчас, когда рынки продолжают быть волатильными, она крайне важна", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Мало кто верил, что можно будет договориться и с Саудовской Аравией, и с другими странами ОПЕК было очень много недоверия в начале. Но это недоверие было преодолено".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме Арктика – территория диалога. День второй
Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОПЕКРоссияЭкономика
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