Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюджет РФ получил более 100 миллиардов долларов от сделки ОПЕК+, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Российский бюджет получил более 100 миллиардов долларов от этой сделки. Особенно сейчас, когда рынки продолжают быть волатильными, она крайне важна", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
1 августа 2018, 16:52РИА НовостиРасклад сил на мировом рынке нефти
"Мало кто верил, что можно будет договориться и с Саудовской Аравией, и с другими странами ОПЕК было очень много недоверия в начале. Но это недоверие было преодолено".