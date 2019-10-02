Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин

"Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем", — говорится в сообщении.

Глава государства высоко оценил успехи в развитии сотрудничества на множестве направлений, расширение политического диалога на всех уровнях, а также совместные усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки дня, в том числе в рамках ООН, ШОС и БРИКС.