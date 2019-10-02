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РИА Новости

Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин

10:22 02.10.2019 (обновлено: 10:42 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на церемонии присвоения председателю КНР Си Цзиньпиню степени почетного доктора СПбГУ на полях ПМЭФ-2019
 Владимир Путин выступает на церемонии присвоения председателю КНР Си Цзиньпиню степени почетного доктора СПбГУ на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, передает пресс-служба Кремля.

"Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем", — говорится в сообщении.

Глава государства высоко оценил успехи в развитии сотрудничества на множестве направлений, расширение политического диалога на всех уровнях, а также совместные усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки дня, в том числе в рамках ООН, ШОС и БРИКС.
Как подчеркнули в пресс-службе, Путин надеется на дальнейшее развитие российско-китайских связей.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 2 октября обменялся телеграммами с президентом России Владимиром Путиным, от имени правительства Китая и китайского народа горячо поздравил с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами", — передает, в свою очередь, Центральное телевидение Китая.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года.
СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.
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