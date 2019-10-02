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РИА Новости

Джулиани нанял себе уотергейтского прокурора в качестве адвоката, пишут СМИ

02:15 02.10.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани нанял себе в качестве адвоката бывшего прокурора Джона Сейла, участвовавшего в расследовании Уотергейтского скандала, пишет газета Politico.
Уотергейтский скандал разразился в США в начале 1970-х и закончился отставкой президента Ричарда Никсона.
Издание пишет, что адвокат будет защищать Джулиани в деле о процедуре импичмента Трампа. В свою очередь, Сейл в интервью изданию подтвердил, что он согласился представлять интересы Джулиани, своего близкого друга.
"Я только что приступил (к этому делу - ред.). Оно очень сложное. Мы только начинаем продумывать, какую позицию нам следует занять", - сообщил газете Сейл.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 19:47РИА Новости
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Джулиани
Он добавил, что Джулиани будет представлять интересы Трампа, несмотря на идущее расследование.
Ранее три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Кроме того, конгрессмены потребовали проведения слушаний с рядом представителей госдепартамента США, вовлеченных в ситуацию на Украине.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
28 сентября, 04:14РИА Новости
Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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