Джулиани нанял себе уотергейтского прокурора в качестве адвоката, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани нанял себе в качестве адвоката бывшего прокурора Джона Сейла, участвовавшего в расследовании Уотергейтского скандала, пишет газета Politico.

Уотергейтский скандал разразился в США в начале 1970-х и закончился отставкой президента Ричарда Никсона.

Издание пишет, что адвокат будет защищать Джулиани в деле о процедуре импичмента Трампа. В свою очередь, Сейл в интервью изданию подтвердил, что он согласился представлять интересы Джулиани, своего близкого друга.

"Я только что приступил (к этому делу - ред.). Оно очень сложное. Мы только начинаем продумывать, какую позицию нам следует занять", - сообщил газете Сейл.

Он добавил, что Джулиани будет представлять интересы Трампа, несмотря на идущее расследование.

Ранее три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине. Кроме того, конгрессмены потребовали проведения слушаний с рядом представителей госдепартамента США, вовлеченных в ситуацию на Украине.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.