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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

20:41 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ожидает длительной и серьезной работы по реализации сторонами обязательств в рамках "формулы Штайнмайера".
Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
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"Еще очень длительный этап работы нам предстоит над реализацией принятых сегодня обязательств. Но главное - то, что "формула Штайнмайера" сейчас подписана всеми пятью участниками переговоров, согласования оформлены письмами отдельными, и сейчас этот механизм запускается в работу. Но нужно понимать, что нам предстоит очень серьезная работа, и прежде всего - на политическом треке урегулирования", - заявил Дейнего журналистам в Минске.
По его мнению, согласование "формулы Штайнмайера" - это отправная точка, с которой "начинается процесс создания условий для политического урегулирования". Дейнего уточнил, что это, прежде всего, внесение изменений в конституцию Украины, принятие специального закона о проведении выборов, "доработка всех законов, исходя из соответствия выше перечисленным двум нормам", а также отмена всех нормативных актов Украины, которые противоречат обязательствам, принятым Киевом в рамках минского процесса.
По словам Дейнего, сейчас неясно, будет ли Киев предлагать новую редакцию закона об особом статусе Донбасса, либо это будут изменения в действующий текст, который создаст политические основы для урегулирования. "Это вопрос для обсуждения здесь, в Минске", - отметил он. "Формула предполагает именно реализацию минских соглашений, а закрепление в конституции (Украины - ред.) - это пункт 11 комплекса мер (по их реализации - ред.). Комплекс мер, безусловно, должен быть выполнен. Обязательства всех сторон в этом вопросе должны быть выполнены полностью", - подчеркнул Дейнего.
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В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"ЛНРДНРВладислав ДейнегоФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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