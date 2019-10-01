В ЛНР прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ожидает длительной и серьезной работы по реализации сторонами обязательств в рамках "формулы Штайнмайера".

Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

"Еще очень длительный этап работы нам предстоит над реализацией принятых сегодня обязательств. Но главное - то, что "формула Штайнмайера" сейчас подписана всеми пятью участниками переговоров, согласования оформлены письмами отдельными, и сейчас этот механизм запускается в работу. Но нужно понимать, что нам предстоит очень серьезная работа, и прежде всего - на политическом треке урегулирования", - заявил Дейнего журналистам в Минске.

По его мнению, согласование "формулы Штайнмайера" - это отправная точка, с которой "начинается процесс создания условий для политического урегулирования". Дейнего уточнил, что это, прежде всего, внесение изменений в конституцию Украины, принятие специального закона о проведении выборов, "доработка всех законов, исходя из соответствия выше перечисленным двум нормам", а также отмена всех нормативных актов Украины, которые противоречат обязательствам, принятым Киевом в рамках минского процесса.

По словам Дейнего, сейчас неясно, будет ли Киев предлагать новую редакцию закона об особом статусе Донбасса, либо это будут изменения в действующий текст, который создаст политические основы для урегулирования. "Это вопрос для обсуждения здесь, в Минске", - отметил он. "Формула предполагает именно реализацию минских соглашений, а закрепление в конституции (Украины - ред.) - это пункт 11 комплекса мер (по их реализации - ред.). Комплекс мер, безусловно, должен быть выполнен. Обязательства всех сторон в этом вопросе должны быть выполнены полностью", - подчеркнул Дейнего.

Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов