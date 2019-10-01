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РИА Новости

Суд частично удовлетворил иск к организаторам незаконных акций в Москве

20:27 01.10.2019 (обновлено: 21:41 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования ГУП "Автомобильные дороги" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо Навального, ответчиками по иску проходили Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.
ГУП просил взыскать с них 11,4 миллиона рублей.
"Взыскать солидарно 3,4 миллиона рублей и расходы по оплате государственной пошлины 25 тысяч рублей", — огласил свое решение судья.
Он исключил Албурова из числа ответчиков.
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Вчера, 10:00РИА Новости
Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля
В исковых требованиях "Автомобильные дороги" заявили, что понесли убытки, так как предоставили силовикам 30 машин для перекрытия дорог. Их работу оценили в 235 тысяч рублей. Дополнительная уборка обошлась еще в 430 тысяч рублей.
Убытки от повреждения своего имущества учреждение оценило в сумму порядка 10,7 миллиона рублей.
В начале сентября этот же суд взыскал более 1,2 миллиона рублей в пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несогласованного митинга. Тогда Албурова также исключили из числа ответчиков.
В среду, 2 октября, суд рассмотрит иски владельца ресторана "Армения" на 551 тысячу рублей, "Московского метрополитена" на 53 500 рублей и три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" на общую сумму почти 800 тысяч рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
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Пусть этот Автодор вначале выплатит мне за каждую яму в моем городе!
1 октября, 22:30
Господин Гражданин
1010005
Так то Автодор российский, при чем здесь ямы на дорогах Украины?
1 октября, 22:56
БНБарбос Н
600009
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