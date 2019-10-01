Суд частично удовлетворил иск к организаторам незаконных акций в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования ГУП "Автомобильные дороги" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Помимо Навального, ответчиками по иску проходили Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов.

ГУП просил взыскать с них 11,4 миллиона рублей.

"Взыскать солидарно 3,4 миллиона рублей и расходы по оплате государственной пошлины 25 тысяч рублей", — огласил свое решение судья.

Он исключил Албурова из числа ответчиков.

В исковых требованиях "Автомобильные дороги" заявили, что понесли убытки, так как предоставили силовикам 30 машин для перекрытия дорог. Их работу оценили в 235 тысяч рублей. Дополнительная уборка обошлась еще в 430 тысяч рублей.

Убытки от повреждения своего имущества учреждение оценило в сумму порядка 10,7 миллиона рублей.

В начале сентября этот же суд взыскал более 1,2 миллиона рублей в пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несогласованного митинга. Тогда Албурова также исключили из числа ответчиков.

В среду, 2 октября, суд рассмотрит иски владельца ресторана "Армения" на 551 тысячу рублей, "Московского метрополитена" на 53 500 рублей и три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" на общую сумму почти 800 тысяч рублей.