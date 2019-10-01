Правоохранители Ватикана изъяли документы о "финансовых операциях"

ВАТИКАН, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство судебно-следственных органов Ватикана санкционировало "изъятие документов и электронных устройств" в рамках разбирательства в связи с "совершенными ранее финансовыми операциями", сообщила во вторник служба печати Святого престола.

Данная операция была проведена во вторник утром в некоторых подразделениях первого отдела Государственного секретариата (правительства) и Службы финансовой информации (AIF) Ватикана. В кратком сообщении пресс-службы не разъясняется, о каких именно финансовых операциях, вызвавших столь серьезную реакцию правоохранителей Святого престола, идет речь. В нем лишь указано, что соответствующие обвинения были выдвинуты в начале лета ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой.