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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Правоохранители Ватикана изъяли документы о "финансовых операциях"

19:31 01.10.2019
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ВАТИКАН, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство судебно-следственных органов Ватикана санкционировало "изъятие документов и электронных устройств" в рамках разбирательства в связи с "совершенными ранее финансовыми операциями", сообщила во вторник служба печати Святого престола.
Данная операция была проведена во вторник утром в некоторых подразделениях первого отдела Государственного секретариата (правительства) и Службы финансовой информации (AIF) Ватикана. В кратком сообщении пресс-службы не разъясняется, о каких именно финансовых операциях, вызвавших столь серьезную реакцию правоохранителей Святого престола, идет речь. В нем лишь указано, что соответствующие обвинения были выдвинуты в начале лета ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой.
Несмотря на это уточнение, из сообщения трудно понять, почему изъятие документов было проведено в Госсекретариате и тем более в AIF, которая в соответствии с особым рескриптом папы Римского Франциска от 2013 года контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.
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Религия и мировоззрениеВатиканрелигия
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