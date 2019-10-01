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РИА Новости

Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла

18:06 01.10.2019
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© РИА НовостиЭкс-глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
Экс-глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
© РИА Новости
Экс-глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-главе ЦИК России, послу по особым поручениям МИД Владимиру Чурову присвоено звание чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо Чурова звание чрезвычайного и полномочного посла присвоено директору консульского департамента МИД России Ивану Волынкину, послу РФ в КНДР Александру Мацегоре, послу РФ в Израиле Анатолию Викторову и ряду других дипломатов.
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МИД РФВладимир ЧуровРоссияВ мире
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