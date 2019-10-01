Подмосковье получит от "Сырного кластера" в Дмитрове 900 млн рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Резиденты "сырного кластера" в Дмитрове смогут обеспечить поступление порядка 900 миллионов рублей в бюджет Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

В октябре завершится передача земли сельскохозяйственного назначения сыроварам агропарка "Сырная долина" в Дмитровском городском округе. Пять гектар областной земли после заключения договоров аренды передадут трем резидентам "сырного кластера" на срок до 10 лет для реализации инвестпроектов по глубокой переработке молока.

"Свыше 1,2 миллиарда рублей поступят в бюджет Российской Федерации, из которых порядка 900 миллионов рублей попадут в бюджет Московской области и Дмитровского городского округа в виде налоговых и неналоговых доходов в течение 10 лет от реализации проектов трех резидентов "сырного кластера" в Дмитровском городском округе", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.