СМИ: в Багдаде 40 человек ранены в столкновениях демонстрантов с силовиками

"Число пострадавших достигло 40 человек, среди них есть сотрудники органов безопасности", - сообщил источник.

Источник добавил, что силовики также применили светошумовые гранаты для разгона протестующих. Он также подчеркнул, что в настоящее время площадь ат-Тахрир "очищена" от демонстрантов.