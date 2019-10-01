Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T18:03Z
https://ria.ru/20191001/1559327677.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155932/17/1559321705_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_14648cda3ba36d4f79b33a73ca492ddf.jpg
РИА Новости

СМИ: в Багдаде 40 человек ранены в столкновениях демонстрантов с силовиками

17:52 01.10.2019 (обновлено: 18:03 01.10.2019)
178
© REUTERS / Khalid al-MousilyСотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
© REUTERS / Khalid al-Mousily
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек пострадали во вторник в результате столкновений между силовиками и демонстрантами на площади ат-Тахрир в столице Ирака Багдаде, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось, что иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и горячую воду для разгона демонстрантов.
"Число пострадавших достигло 40 человек, среди них есть сотрудники органов безопасности", - сообщил источник.
Источник добавил, что силовики также применили светошумовые гранаты для разгона протестующих. Он также подчеркнул, что в настоящее время площадь ат-Тахрир "очищена" от демонстрантов.
Отмечается, что демонстранты требуют улучшения уровня жизни, предоставления рабочих мест и ликвидации безработицы и коррупции в стране.
101000
Обсудить 0
Багдад (город)В мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Помпео осудил вызов дипломатов в конгресс для показаний о звонке Трампа
РИА
Новости
Глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Минск
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Путин отметил важность миссии фестиваля документального кино "Россия"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
Лента новостейМолния