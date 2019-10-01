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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

17:45 01.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении РФ в ассамблею, заявил, что это стало "холодным душем" для русофобски настроенных парламентариев.
Ранее Макрон на заседании ассамблеи, которая проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября, заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.
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"Французский лидер достаточно большой блок в своей речи посвятил возвращению российской делегации в ПАСЕ. Макрон полностью поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы, хотя и с оговорками об отсутствии "жестов услужливости". Но в любом случае, это стало "холодным душем" для русофобски настроенных парламентариев", - заявил Слуцкий журналистам.
Он отметил, что "здесь хотелось бы продолжить линию на восстановления конструктива".
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"Считаю, что давно пора отказаться от санкционного диктата и ограничительных мер, по крайней мере, в отношении парламентариев. Именно об этом я хотел спросить президента Пятой республики. Но, к сожалению, случая такого не представилось из-за лимита по времени", - подчеркнул парламентарий.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
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Леонид СлуцкийЭммануэль МакронГосдума РФФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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