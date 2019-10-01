Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении РФ в ассамблею, заявил, что это стало "холодным душем" для русофобски настроенных парламентариев.

Ранее Макрон на заседании ассамблеи, которая проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября, заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.

"Французский лидер достаточно большой блок в своей речи посвятил возвращению российской делегации в ПАСЕ. Макрон полностью поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы, хотя и с оговорками об отсутствии "жестов услужливости". Но в любом случае, это стало "холодным душем" для русофобски настроенных парламентариев", - заявил Слуцкий журналистам.

Он отметил, что "здесь хотелось бы продолжить линию на восстановления конструктива".

"Считаю, что давно пора отказаться от санкционного диктата и ограничительных мер, по крайней мере, в отношении парламентариев. Именно об этом я хотел спросить президента Пятой республики. Но, к сожалению, случая такого не представилось из-за лимита по времени", - подчеркнул парламентарий.