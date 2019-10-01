Руденя назвал ключевые направления развития Верхневолжья

"Президент России подчеркнул, что основная задача этой стратегической работы – создать модель социального и экономического развития, которая обеспечит условия для самореализации каждого человека. Прогноз социально-экономического развития Тверской области показывает ожидаемые результаты реализации национальных проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере", – сказал, выступая на заседании кабинета министров, губернатор области Игорь Руденя.

По прогнозу, в Тверской области к 2024 году вырастет количество средних и малых предприятий – до 20874 (по оценке на 2019 год эта цифра составляет 19962). Предполагается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 115,2 тысячи человек – почти на 5 тысяч больше, чем в 2019-м. Вырастет и оборот денежных средств в этом секторе с 412,9 миллиарда рублей в 2019 до 562,7 миллиарда рублей в 2024 году.