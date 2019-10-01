Руденя назвал ключевые направления развития Верхневолжья

ТВЕРЬ, 1 окт – РИА Новости. В 2020 году индекс физического объема валового регионального продукта Тверской области к уровню 2019 года составит 103,6%, индекс промышленного производства - 105,1%, производства продукции сельского хозяйства – 110,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 105,9%. Таков базовый прогноз областного министерства экономического развития, который рассматривался на заседании регионального правительства.
"Президент России подчеркнул, что основная задача этой стратегической работы – создать модель социального и экономического развития, которая обеспечит условия для самореализации каждого человека. Прогноз социально-экономического развития Тверской области показывает ожидаемые результаты реализации национальных проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере", – сказал, выступая на заседании кабинета министров, губернатор области Игорь Руденя.
Приоритетные направления – привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, повышение эффективности и доступности здравоохранения, поддержка молодых и многодетных семей.
Рост будет обеспечен за счет развития действующих и открытия новых производств – ввода комплексов АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Коралл", создания тепличного комплекса "Кувшиновский", строительства молочных ферм ООО "Румелко-Агро" и реализации других инвестиционных проектов.
По прогнозу, в Тверской области к 2024 году вырастет количество средних и малых предприятий – до 20874 (по оценке на 2019 год эта цифра составляет 19962). Предполагается, что численность занятых в малом и среднем бизнесе составит 115,2 тысячи человек – почти на 5 тысяч больше, чем в 2019-м. Вырастет и оборот денежных средств в этом секторе с 412,9 миллиарда рублей в 2019 до 562,7 миллиарда рублей в 2024 году.
В период до 2024 года также запланировано увеличение экспорта товаров и услуг до 491,2 миллиона долларов (в 2019-м – 326,5 миллиона).
Как сообщает пресс-служба кабинета министров, горизонт прогнозирования связан с реализацией национальных проектов в рамках Стратегии 20-24.