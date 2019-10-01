XIV Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону

Фестиваль проводится ежегодно по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России при поддержке властей Ростовской области. В 2019 году его участниками стали более 300 молодых артистов двух стран. В программе — концерты, патриотические акции, спортивные соревнования, а также конкурс исполнителей молодежной песни. Кроме того, прошла молодежная концертная эстафета по городам области.