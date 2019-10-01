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РИА Новости

XIV Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону

17:34 01.10.2019 (обновлено: 17:36 01.10.2019)
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Фестиваль проводится ежегодно по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России при поддержке властей Ростовской области. В 2019 году его участниками стали более 300 молодых артистов двух стран. В программе — концерты, патриотические акции, спортивные соревнования, а также конкурс исполнителей молодежной песни. Кроме того, прошла молодежная концертная эстафета по городам области.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Вечер знакомств участников фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону.

Вечер знакомств участников фестиваля Молодежь – за Союзное государство прошел в Ростове-на-Дону
1 из 20

Вечер знакомств участников фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Один из главных моментов вечера — жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной песни.

Один из главных моментов вечера - жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной песни
2 из 20

Один из главных моментов вечера — жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной песни.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

В рамках фестиваля состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

В рамках фестиваля прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам
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В рамках фестиваля состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутаты приняли решение о поддержке союзных мероприятий социальной направленности. (Слева направо: Александр Сегодник, Елена Афанасьева, Сергей Стрельченко).

Депутаты приняли на зседании решение о поддержке союзных мероприятий социальной направленности. (слева направо: Александр Сегодник, Елена Афанасьева, Стрельченко Сергей)
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Депутаты приняли решение о поддержке союзных мероприятий социальной направленности. (Слева направо: Александр Сегодник, Елена Афанасьева, Сергей Стрельченко).

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Парламентарии поучаствовали в торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодежь — за Союзное государство". (Слева направо: Сергей Боженов, Ольга Германова, Владимир Круглый).

Парламентарии приняли участие в торжественной церемонии открытия фестиваля Молодежь – за Союзное государство
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Парламентарии поучаствовали в торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодежь — за Союзное государство". (Слева направо: Сергей Боженов, Ольга Германова, Владимир Круглый).

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияПриветственные слова участникам фестиваля направили председатель Парламентского Собрания Владимир Володин, заместитель председателя Владимир Андрейченко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев. Приветствия огласили Елена Афанасьева, Александр Сегодник и Юрий Лескин.
Приветственные слова участникам
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Приветственные слова участникам фестиваля направили председатель Парламентского Собрания Владимир Володин, заместитель председателя Владимир Андрейченко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев. Приветствия огласили Елена Афанасьева, Александр Сегодник и Юрий Лескин.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

На церемонии открытия фестиваля выступили молодые артисты и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: шоу-группа "НА-НА", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских.

На церемонии открытия фестиваля выступили молодые артисты и известные деятели эстрады из Белорусси и России: шоу-группа НА-НА, Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа PROвокация, Александр Еловских
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На церемонии открытия фестиваля выступили молодые артисты и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: шоу-группа "НА-НА", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ рамках фестиваля прошел товарищеский матч по футболу между сборной участников фестиваля и командой Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области и Минспорта региона.
В рамках фестиваля прошел товарищеский матч по футболу между сборной участников фестиваля и командой Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области и Минспорта региона
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В рамках фестиваля прошел товарищеский матч по футболу между сборной участников фестиваля и командой Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области и Минспорта региона.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияДля участников был организован спортивный марафон "Театр большого спорта" с различными спортивными и интеллектуальными состязаниями.
Для участников был организован спортивный марафон Театр большого спорта с различными спортивными и интеллектуальными состязаниями
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Для участников был организован спортивный марафон "Театр большого спорта" с различными спортивными и интеллектуальными состязаниями.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Международный конкурс исполнителей молодежной песни — ключевое событие фестиваля, в котором приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Беларуси и России.

Международный конкурс исполнителей молодежной песни – ключевое событие фестиваля, в котором приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Беларуси и России
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Международный конкурс исполнителей молодежной песни — ключевое событие фестиваля, в котором приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Беларуси и России.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли певец, композитор, аранжировщик и телеведущий Тео, певец и композитор Александр Еловских, певец и продюсер Олег Кудрявцев, певица, поэтесса и телеведущая Ольга Рыжикова. Председателем судейской коллегии стала композитор и певица Екатерина Семенова. (Слева направо: Олег Кудрявцев, Александр Еловских, Екатерина Семенова, Ольга Рыжикова, Тео).

Олег Кудрявцев, Александр Еловских, Екатерина Семенова, Ольга Рыжикова, Тео
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Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли певец, композитор, аранжировщик и телеведущий Тео, певец и композитор Александр Еловских, певец и продюсер Олег Кудрявцев, певица, поэтесса и телеведущая Ольга Рыжикова. Председателем судейской коллегии стала композитор и певица Екатерина Семенова. (Слева направо: Олег Кудрявцев, Александр Еловских, Екатерина Семенова, Ольга Рыжикова, Тео).

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияТоржественный митинг участников фестиваля прошел у мемориального комплекса "Павшим воинам", открытого в 1969 году на месте братской могилы времен войны.
Торжественный митинг участников фестиваля прошел у мемориального комплекса Павшим воинам, открытого в 1969 году на месте братской могилы времен войны.
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Торжественный митинг участников фестиваля прошел у мемориального комплекса "Павшим воинам", открытого в 1969 году на месте братской могилы времен войны.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ рамках фестиваля состоялась встреча ответственного секретаря Парламентского Собрания Сергея Стрельченко, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, губернатора Ростовской области Василия Голубева и руководителей белорусских СМИ.
В рамках фестиваля состоялась встреча ответственного секретаря Парламентского Собрания Сергея Стрельченко, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, губернатора Ростовской области Василия Голубева и руководителей белорусских СМИ.
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В рамках фестиваля состоялась встреча ответственного секретаря Парламентского Собрания Сергея Стрельченко, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, губернатора Ростовской области Василия Голубева и руководителей белорусских СМИ.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко выступил с инициативой подготовить в 2019 — 2020 годах цикл документальных фильмов о городах воинской славы России, а также о местах героических сражений в Белоруссии. Одним из первых предложено снять фильм о городе воинской славы Ростове-на-Дону.

Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко
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Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко выступил с инициативой подготовить в 2019 — 2020 годах цикл документальных фильмов о городах воинской славы России, а также о местах героических сражений в Белоруссии. Одним из первых предложено снять фильм о городе воинской славы Ростове-на-Дону.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

В рамках фестиваля состоялась молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области (Шахты и Таганрог).

В рамках фестиваля состоялась молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области (Шахты и. Таганрог)
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В рамках фестиваля состоялась молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области (Шахты и Таганрог).

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ Центральном Доме офицеров прошла акция "Помним, гордимся!". В ходе акции участники фестиваля встретились с ветеранами войны и труда Ростова-на-Дону.
В Центральном Доме офицеров прошла акция Помним, гордимся!
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В Центральном Доме офицеров прошла акция "Помним, гордимся!". В ходе акции участники фестиваля встретились с ветеранами войны и труда Ростова-на-Дону.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Торжественное закрытие XIV фестиваля и награждение победителей конкурса состоялось в Ростовском Академическом театре драмы имени М. Горького. Лауреатами первой степени стали Ильдар Абдуллин из Оренбурга и Анна Зайцева из Минска.

Торжественное закрытие XIV фестиваля и награждение победителей конкурса в Ростовском Академическом театре драмы имени М. Горького
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Торжественное закрытие XIV фестиваля и награждение победителей конкурса состоялось в Ростовском Академическом театре драмы имени М. Горького. Лауреатами первой степени стали Ильдар Абдуллин из Оренбурга и Анна Зайцева из Минска.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияЛауреатами второй степени признаны Родион Межевич из Москвы и Ольга Носова из Калининграда.
Лауреатами второй степени признаны Родион Межевич из Москвы и Ольга Носова из Калининграда
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Лауреатами второй степени признаны Родион Межевич из Москвы и Ольга Носова из Калининграда.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Дипломы третьей степени вручены Диане Божко (Млодечно), Анастасии Федоровой (Бобруйск) и Елене Фрейман (Москва).

XIV Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
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Дипломы третьей степени вручены Диане Божко (Млодечно), Анастасии Федоровой (Бобруйск) и Елене Фрейман (Москва).

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" проводится в целях создания единого культурного пространства Беларуси и России, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов. За 14 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.

Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
20 из 20

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" проводится в целях создания единого культурного пространства Беларуси и России, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов. За 14 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
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Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России
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