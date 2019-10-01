XIV Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону

Вечер знакомств участников фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону.
Вечер знакомств участников фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" прошел в Ростове-на-Дону.
Один из главных моментов вечера — жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной песни.
Один из главных моментов вечера — жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной песни.
В рамках фестиваля состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
В рамках фестиваля состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
Депутаты приняли решение о поддержке союзных мероприятий социальной направленности. (Слева направо: Александр Сегодник, Елена Афанасьева, Сергей Стрельченко).
Депутаты приняли решение о поддержке союзных мероприятий социальной направленности. (Слева направо: Александр Сегодник, Елена Афанасьева, Сергей Стрельченко).
Парламентарии поучаствовали в торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодежь — за Союзное государство". (Слева направо: Сергей Боженов, Ольга Германова, Владимир Круглый).
Парламентарии поучаствовали в торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодежь — за Союзное государство". (Слева направо: Сергей Боженов, Ольга Германова, Владимир Круглый).
На церемонии открытия фестиваля выступили молодые артисты и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: шоу-группа "НА-НА", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских.
На церемонии открытия фестиваля выступили молодые артисты и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: шоу-группа "НА-НА", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских.
Международный конкурс исполнителей молодежной песни — ключевое событие фестиваля, в котором приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Беларуси и России.
Международный конкурс исполнителей молодежной песни — ключевое событие фестиваля, в котором приняли участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Беларуси и России.
Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли певец, композитор, аранжировщик и телеведущий Тео, певец и композитор Александр Еловских, певец и продюсер Олег Кудрявцев, певица, поэтесса и телеведущая Ольга Рыжикова. Председателем судейской коллегии стала композитор и певица Екатерина Семенова. (Слева направо: Олег Кудрявцев, Александр Еловских, Екатерина Семенова, Ольга Рыжикова, Тео).
Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли певец, композитор, аранжировщик и телеведущий Тео, певец и композитор Александр Еловских, певец и продюсер Олег Кудрявцев, певица, поэтесса и телеведущая Ольга Рыжикова. Председателем судейской коллегии стала композитор и певица Екатерина Семенова. (Слева направо: Олег Кудрявцев, Александр Еловских, Екатерина Семенова, Ольга Рыжикова, Тео).
Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко выступил с инициативой подготовить в 2019 — 2020 годах цикл документальных фильмов о городах воинской славы России, а также о местах героических сражений в Белоруссии. Одним из первых предложено снять фильм о городе воинской славы Ростове-на-Дону.
Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко выступил с инициативой подготовить в 2019 — 2020 годах цикл документальных фильмов о городах воинской славы России, а также о местах героических сражений в Белоруссии. Одним из первых предложено снять фильм о городе воинской славы Ростове-на-Дону.
В рамках фестиваля состоялась молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области (Шахты и Таганрог).
В рамках фестиваля состоялась молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области (Шахты и Таганрог).
Торжественное закрытие XIV фестиваля и награждение победителей конкурса состоялось в Ростовском Академическом театре драмы имени М. Горького. Лауреатами первой степени стали Ильдар Абдуллин из Оренбурга и Анна Зайцева из Минска.
Торжественное закрытие XIV фестиваля и награждение победителей конкурса состоялось в Ростовском Академическом театре драмы имени М. Горького. Лауреатами первой степени стали Ильдар Абдуллин из Оренбурга и Анна Зайцева из Минска.
Дипломы третьей степени вручены Диане Божко (Млодечно), Анастасии Федоровой (Бобруйск) и Елене Фрейман (Москва).
Дипломы третьей степени вручены Диане Божко (Млодечно), Анастасии Федоровой (Бобруйск) и Елене Фрейман (Москва).
Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" проводится в целях создания единого культурного пространства Беларуси и России, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов. За 14 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.
Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" проводится в целях создания единого культурного пространства Беларуси и России, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов. За 14 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.