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РИА Новости

В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости ОРВИ

16:42 01.10.2019
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© Depositphotos / aetbВрач в медицинской маске
Врач в медицинской маске
© Depositphotos / aetb
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, от гриппа привито уже 17,5% населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На 39 неделе (23.09.2019 – 29.09.2019) на территории Российской Федерации также отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.
Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является иммунизация населения, подчеркнули в пресс-службе.
"За счет средств федерального бюджета привито 7,5 миллионов детей (38,9% от запланированного количества) и 16,9 миллиона взрослых (47,4%), в том числе более 83 тысяч беременных женщин… Суммарно привито 25,3 миллиона человек (17,5% от численности населения)", - уточнили в ведомстве.
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Роспотребнадзор во вторник открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ – сотрудники ведомства предоставят рекомендации и проконсультируют граждан, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
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