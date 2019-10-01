В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, от гриппа привито уже 17,5% населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 39 неделе (23.09.2019 – 29.09.2019) на территории Российской Федерации также отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является иммунизация населения, подчеркнули в пресс-службе.

"За счет средств федерального бюджета привито 7,5 миллионов детей (38,9% от запланированного количества) и 16,9 миллиона взрослых (47,4%), в том числе более 83 тысяч беременных женщин… Суммарно привито 25,3 миллиона человек (17,5% от численности населения)", - уточнили в ведомстве.