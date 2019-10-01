Фонд кино поддержит в прокате шесть российских проектов

Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый волк"

© Предоставлен агентством Movie Mover Кадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый волк"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Проекты "Холоп" Клима Шипенко, мультфильмы "Иван Царевич и Серый Волк 4" и "Урфин Джюс возвращается" получат поддержку Фонда кино в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.

"Фонд кино подвел итоги отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Советом Фонда кино утверждены к финансированию на возвратной основе следующие проекты и организации кинематографии", - говорится в сообщении.