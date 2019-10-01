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РИА Новости
Культура

Фонд кино поддержит в прокате шесть российских проектов

17:01 01.10.2019
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© Предоставлен агентством Movie MoverКадр из мультфильма "Иван Царевич и Серый волк"
Кадр из мультфильма Иван Царевич и Серый волк
© Предоставлен агентством Movie Mover
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Проекты "Холоп" Клима Шипенко, мультфильмы "Иван Царевич и Серый Волк 4" и "Урфин Джюс возвращается" получат поддержку Фонда кино в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.
"Фонд кино подвел итоги отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Советом Фонда кино утверждены к финансированию на возвратной основе следующие проекты и организации кинематографии", - говорится в сообщении.
Поддержку получат фильмы "Холоп" Клима Шипенко, "Тайна печати дракона" Олега Степченко, "Герой" Карена Оганесяна и "Кома" Никиты Аргунова, мультфильмы "Иван Царевич и Серый Волк 4" Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, "Урфин Джюс возвращается" Федора Дмитриева.
Кадр из фильма Холоп
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