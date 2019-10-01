В Саратовской области три человека погибли при столкновении двух машин

САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник в Пугачевском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 11.00 (10.00 мск) на 22-м километре автодороги Пугачев - Клинцовка - Октябрьский.
"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Opel Astra допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля Opel, его 26-летняя пассажирка и 49-летний пассажир скончались, водитель второго автомобиля доставлен в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавила она.