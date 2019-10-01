В Саратовской области три человека погибли при столкновении двух машин

САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник в Пугачевском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.