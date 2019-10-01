Губернатор: Кубань опережает другие регионы по реализации нацпроектов

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский край опережает другие российские регионы по реализации нацпроектов, в среднем, на 10%, сообщила администрация региона со ссылкой на главу края Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, освоение средств по нацпроектам достигло 55%. "Это почти на 10% выше, чем в среднем по стране. Давайте не ослаблять те темпы, которые набрали, и судить не по процентам, а по результатам", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Он заявил, что уже полностью завершен проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Хорошие темпы освоения средств по проектам "Малое и среднее предпринимательство", "Демография", "Образование", "Международная кооперация и экспорт". "В целом муниципалитетам доведены 95% средств на реализацию нацпроектов – это 8,7 миллиарда рублей. Однако есть муниципалитеты, которые еще не получили деньги. Так, Краснодар до сих пор не имеет субсидий на строительство детсада и школы", - отметили в ведомстве.

По словам главы края, 2019 год показал, где есть проблемы, но в следующем году вопросов с поздним заключением контрактов возникать не должно.