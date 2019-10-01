Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак обсудил со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба.