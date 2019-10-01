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РИА Новости

Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении

16:22 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолдаты армии Украины
Солдаты армии Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Солдаты армии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак обсудил со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба.
"Стороны обсудили вопросы функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
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По данным пресс-службы, Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую США оказывают и планируют предоставлять вооруженным силам Украины в укреплении оборонных возможностей.
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Руслан ХомчакСШАУкраинаВ мире
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