Учащиеся-сироты и студенты-инвалиды Ленобласти получат допстипендию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Дополнительные ежемесячные именные стипендии будут получать учащиеся-сироты и студенты с инвалидностью, обучающиеся на "отлично" и "хорошо" в средних профессиональных и высших учебных заведениях Ленинградской области и Петербурга, имеющих государственную аккредитацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующее распоряжение во вторник подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Стипендия учреждается в качестве материальной поддержки, а также с целью создания условий для профессиональной подготовки, гармоничного развития и наиболее полного раскрытия интеллектуального, социального, творческого и нравственного потенциала студентов-инвалидов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для учащихся-сирот размер губернаторской стипендии составит восемь тысяч рублей, для студентов с инвалидностью – пять тысяч рублей. Денежные поощрения назначаются комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на период с сентября по январь по результатам второго семестра обучения 2018/19 учебного года.