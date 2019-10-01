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РИА Новости
Ленинградская область

Учащиеся-сироты и студенты-инвалиды Ленобласти получат допстипендию

16:15 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Дополнительные ежемесячные именные стипендии будут получать учащиеся-сироты и студенты с инвалидностью, обучающиеся на "отлично" и "хорошо" в средних профессиональных и высших учебных заведениях Ленинградской области и Петербурга, имеющих государственную аккредитацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующее распоряжение во вторник подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Стипендия учреждается в качестве материальной поддержки, а также с целью создания условий для профессиональной подготовки, гармоничного развития и наиболее полного раскрытия интеллектуального, социального, творческого и нравственного потенциала студентов-инвалидов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для учащихся-сирот размер губернаторской стипендии составит восемь тысяч рублей, для студентов с инвалидностью – пять тысяч рублей. Денежные поощрения назначаются комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на период с сентября по январь по результатам второго семестра обучения 2018/19 учебного года.
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"Для назначения дополнительных выплат учащимся на период с 1 сентября 2019 года по 1 января 2020 года в адрес комиссии поступило 15 предложений от девяти государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области. Назначение губернаторской стипендии производится независимо от получения других видов стипендий",- резюмировал он.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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