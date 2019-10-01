Замглавы МИД обсудил с послом Германии выполнение Минских соглашений

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил в ходе встречи с новым послом ФРГ в России Геза Андреасом фон Гайром выполнение минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что "1 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко принял назначенного чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в России Г. фон Гайра по его просьбе".