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РИА Новости

Замглавы МИД обсудил с послом Германии выполнение Минских соглашений

16:05 01.10.2019 (обновлено: 16:07 01.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил в ходе встречи с новым послом ФРГ в России Геза Андреасом фон Гайром выполнение минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.
Отмечается, что "1 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко принял назначенного чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в России Г. фон Гайра по его просьбе".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Обсуждена проблематика региональных конфликтов на пространстве СНГ, а также ряд международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание уделено выполнению минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине и работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы", - заявили в МИД.
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Андрей РуденкоМИД РФГерманияРоссияВ мире
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