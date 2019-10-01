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РИА Новости

Уралец скрывался в лесу с сожительницей, за истязание которой был осужден

15:53 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области скрывался от властей в землянке вместе с возлюбленной, за истязание которой и был осужден, сообщил РИА Новости старший инспектор Талицкого филиала ФКУ УИИ ГУФСИН Александр Ларин.
По его словам, мужчина был приговорен к ограничению свободы по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и трех эпизодов статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Из-за того, что осужденный не приходил в инспекцию отмечаться, в отношении него был направлен материал в суд о замене неотбытой части наказания на реальное лишение свободы. На суд мужчина также не явился, после чего сотрудники ФСИН начали его розыск.
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Со слов родственников и соседей, мужчина ушел в лес со своей сожительницей, по обвинению в истязании которой он и был осужден. По примерным координатам в лесу за свалкой и кладбищем была найдена землянка, в которой проживала пара.
"Обнаружили землянку, довольно обустроенную: в овраге было выкопано жилое помещение с дверьми и установленной печью внутри, также был оборудованный туалет на улице, душевая кабинка и, конечно же, четвероногий охранник в своей будке. По уровню обустройства можно было сказать, что обнаружили незаконную жилую постройку", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пары на момент прихода сотрудников ФСИН на месте не было, поэтому их розыск продолжается.
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