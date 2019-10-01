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РИА Новости

Глава украинской делегации не планирует контактов с Россией в ПАСЕ

15:50 01.10.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что не планирует контактов с Россией на площадке ассамблеи.
"У меня таких контактов нет. И не планирую", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос о возможности любых контактов с Россией на площадке ассамблеи.
На просьбу журналистов прокомментировать свои слова о неправильности отказа от диалога с РФ, она заявила, что "диалог с агрессором невозможен". "Я считаю, что нужно всегда вести коммуникацию в мире, коммуникация очень важна. Но коммуникация возможна, когда есть уважение и когда наши интересы защищены", - добавила она.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Вчера, 19:50Радио Sputnik
Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
По ее словам, бойкот ассамблеи из-за возвращения России - "единственный вариант сейчас".
"Когда Россия будет выполнять резолюции, тогда мы сможем об этом поговорить. А если Россия не выполняет условий резолюции, тут не о чем разговаривать на данный момент", - подчеркнула она.
В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 08:00РИА Новости
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать общие вопросы с Украиной на полях ПАСЕ, и уважает коллег.
ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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