Глава украинской делегации не планирует контактов с Россией в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что не планирует контактов с Россией на площадке ассамблеи.

"У меня таких контактов нет. И не планирую", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос о возможности любых контактов с Россией на площадке ассамблеи.

На просьбу журналистов прокомментировать свои слова о неправильности отказа от диалога с РФ, она заявила, что "диалог с агрессором невозможен". "Я считаю, что нужно всегда вести коммуникацию в мире, коммуникация очень важна. Но коммуникация возможна, когда есть уважение и когда наши интересы защищены", - добавила она.

По ее словам, бойкот ассамблеи из-за возвращения России - "единственный вариант сейчас".

"Когда Россия будет выполнять резолюции, тогда мы сможем об этом поговорить. А если Россия не выполняет условий резолюции, тут не о чем разговаривать на данный момент", - подчеркнула она.

В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".

Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать общие вопросы с Украиной на полях ПАСЕ, и уважает коллег.

ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.