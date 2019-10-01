Медведев поручил утвердить перечень зарубежных выставок с участием России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить на организацию участия России в выставках и ярмарках за рубежом до 99,9 миллиона рублей и утвердить перечень таких мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить на организацию участия России в выставках и ярмарках за рубежом до 99,9 миллиона рублей и утвердить перечень таких мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации

"Утвердить прилагаемый перечень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, частичное финансовое обеспечение которых в 2019 году осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в документе.

Отмечается, что финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией российских экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в перечне, осуществляется Минпромторгом, Минтрансом и Минздравом за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгу в федеральном бюджете на 2019 год.

Так, на организацию российской экспозиции на Всемирной дорожной ассоциации в Абу-Даби (ОАЭ) поручено выделить до 18 миллионов рублей, на участие РФ в Международном конгрессе медицинского туризма и здравоохранения в Абу-Даби - до 500 тысяч рублей, в Международной индустриальной выставке в Сингапуре - до 73,848 миллиона рублей, в 585-й международной ярмарке в Дрездене (Германия) - до 7,6 миллиона рублей. Таким образом, всего на организацию российских экспозиций на зарубежных выставках и ярмарках Медведев поручил выделить до 99,948 миллиона рублей.