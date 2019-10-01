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РИА Новости

В Госдуме рабочая группа поддержала введение "гонорара успеха" адвоката

15:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства одобрила введение "гонорара успеха" адвоката, а также рекомендовала ряд поправок ко второму чтению законопроекта, предусматривающего создание механизма, по которому адвокаты смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.
Государственная дума приняла соответствующий проект закона в первом чтении на пленарном заседании в январе. В феврале профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству провел по законопроекту парламентские слушания. По итогам слушаний были учтены все высказанные замечания и сформированы предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта, которые обсудила рабочая группа.
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"Рабочая группа поддержала предложение ввести так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи", - приводятся в сообщении слова главы комитета Павла Крашенинникова.
Говоря о нововведении, он напомнил об обсуждаемом накануне в СМИ предложении ввести "черные списки судей", которое, по его словам, абсолютно неприемлемо и никуда не годится не только в правовом государстве, но и в любом другом. "Сюда же относятся и полулегальные, коррупциогенные истории с так называемыми "судебными инвестициями". В отличие от них, "гонорары успеха" позволят обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет, как адвокатов, так и государства", - заявил Крашенинников.
Также в новой редакции законопроекта будет исключена норма об условии изменения членства в региональной палате адвокатов - наличием адвокатского стажа не менее 5 лет и решения совета палаты, согласованного с Федеральной палатой адвокатов, так называемое "крепостное право".
Вместе с тем, во всех региональных адвокатских палатах рекомендовано ввести в качестве первого этапа квалификационного экзамена - единое тестирование, которое должен проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.
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Кроме того, в первом чтении законопроектом предлагалось исключить действующее требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет, но при этом сохранить требование о стаже для адвокатского кабинета. Рабочая группа рекомендовала сохранить требование о стаже и для учреждения коллегии адвокатов, и для адвокатского кабинета, но уменьшить его до 3-х лет.
Также рабочей группой ободрены изменения в части формирования совета палаты адвокатов (региональных и федеральной).
Помимо этого, в законе предлагается закрепить, что Совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами -защитниками по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в уголовном судопроизводстве - с использованием автоматизированной информационной системы. Такое автоматизированное распределение дел между защитниками по назначению исключает влияние любых заинтересованных лиц и направлено на борьбу с так называемыми "карманными адвокатами", снижение коррупционных рисков и более равномерное распределение нагрузки между адвокатами. Данный порядок уже применяется во многих субъектах РФ, и рабочая группа приняла решение признать целесообразным закрепить его в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре.
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