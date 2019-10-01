Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, - самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в сентябре, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наиболее важным могу назвать закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников. Нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий", - приводится на сайте ГД ответ Володина на вопрос о самом важном законе, принятом Госдумой в прошлом месяце.

Спикер Госдумы подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.

Володин также перечислил депутатов, которые в уходящем месяце были самыми активными в зале пленарных заседаний. По его мнению, наиболее активными стали Василий Пискарев ("Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").