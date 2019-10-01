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РИА Новости

Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре

15:14 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, - самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в сентябре, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наиболее важным могу назвать закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников. Нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий", - приводится на сайте ГД ответ Володина на вопрос о самом важном законе, принятом Госдумой в прошлом месяце.
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Спикер Госдумы подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.
Володин также перечислил депутатов, которые в уходящем месяце были самыми активными в зале пленарных заседаний. По его мнению, наиболее активными стали Василий Пискарев ("Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").
Спикер Госдумы также отметил работу в прошлом месяце думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. По словам Володина, члены комитета "активно работали над подготовкой к рассмотрению и принятию Государственной Думой закона об усилении безопасности детского отдыха".
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