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РИА Новости

Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

15:06 01.10.2019 (обновлено: 15:08 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 октября проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго октября Владимир Путин проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения. В фокусе внимания – вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения", - говорится в сообщении.
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