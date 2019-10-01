Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 октября проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго октября Владимир Путин проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения. В фокусе внимания – вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения", - говорится в сообщении.