Врач из Кемерово получил грант на проект по выявлению атеросклероза

"Его проект был выбран из десятков инициатив, предоставленных на конкурс учеными, врачами-кардиологами из разных регионов России ("Разработка инновационной модели стратификации риска некоронарного атеросклероза на основании комплекса клинико-анамнестических и эпидемиологических факторов с целью создания эффективного алгоритма выявления периферического атеросклероза среди пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца"). Размер гранта составил 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на развитие проекта", – говорится в сообщении.

Грантовый конкурс Российского кардиологического сообщества проводится второй год подряд. Он направлен на улучшение ситуации в терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации, а также на выявление и поощрение специалистов, внедряющих современные клинические практики в лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Формат гранта помогает врачам оценить потенциал собственных разработок программы первичной и вторичной профилактики инсультов и инфарктов, а в случае победы — получить средства для их апробации и внедрения на практике.