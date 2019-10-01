Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:56Z
https://ria.ru/20191001/1559318884.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/23438/99/234389996_0:1:800:451_1036x0_80_0_0_816afd89e1b4d98b463e1b8dcc18aa74.jpg
РИА Новости

Врач из Кемерово получил грант на проект по выявлению атеросклероза

14:56 01.10.2019
246
© РИА НовостиКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости
Кардиограмма. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 окт – РИА Новости. Кемеровский врач Михаил Зыков получил грант Российского кардиологического сообщества на развитие проекта по созданию эффективного алгоритма выявления периферического атеросклероза среди пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса со ссылкой на департамент охраны здоровья населения.
"Его проект был выбран из десятков инициатив, предоставленных на конкурс учеными, врачами-кардиологами из разных регионов России ("Разработка инновационной модели стратификации риска некоронарного атеросклероза на основании комплекса клинико-анамнестических и эпидемиологических факторов с целью создания эффективного алгоритма выявления периферического атеросклероза среди пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца"). Размер гранта составил 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на развитие проекта", – говорится в сообщении.
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков
27 сентября, 15:32РИА Новости
Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию
Грантовый конкурс Российского кардиологического сообщества проводится второй год подряд. Он направлен на улучшение ситуации в терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации, а также на выявление и поощрение специалистов, внедряющих современные клинические практики в лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Формат гранта помогает врачам оценить потенциал собственных разработок программы первичной и вторичной профилактики инсультов и инфарктов, а в случае победы — получить средства для их апробации и внедрения на практике.
Врач за компьютером
17 июня, 17:10РИА Новости
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
701000
Обсудить 0
ЗдоровьеКемеровоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
Путин проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения
РИА
Новости
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
В Госдуме заявили о необходимости плавного сокращения рабочей недели
Дежурная часть. Архивное фото
На западе Москвы из супермаркета украли товаров на полмиллиона рублей
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине
Лента
новостей
Президент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА Россия сегодня. 3 апреля 2019
РАН договорилась с частными инвесторами о финансировании фонда Менделеева
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Источник рассказал о семье погибшего при нападении в Москве сотрудника СК
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава украинской делегации не планирует контактов с Россией в ПАСЕ
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
Россия опережает по финансированию науки Англию и Францию
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
Российским ученым нужно более точное оборудование, заявил глава РАН
Перепись населения
Росстат рассказал о выявленных "гномах" и "эльфах" при переписи населения
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
На территории детского сада
В Воронежской области появится более 2,6 тысячи мест в детсадах
Экс-глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
Лента новостейМолния