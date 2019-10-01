В Саратовской области два ребенка погибли при пожаре

САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в частном доме в городе Аткарске Саратовской области во вторник унес жизни двух детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном доме поступило на пульт "01" в 13.42 (12.42 мск).

"На момент прибытия первого пожарного расчета в доме было сильное задымление, угроза распространения огня отсутствовала. В результате пожара погибли двое детей", - сказала собеседница агентства.

Причина и обстоятельства пожара выясняются, добавила она.

Региональное СУСК сообщило, что по факту гибели пятилетней девочки и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев при пожаре в доме на улице Бубнова в Аткарске проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.