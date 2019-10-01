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РИА Новости

В Саратовской области два ребенка погибли при пожаре

14:51 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в частном доме в городе Аткарске Саратовской области во вторник унес жизни двух детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре в деревянном доме поступило на пульт "01" в 13.42 (12.42 мск).
"На момент прибытия первого пожарного расчета в доме было сильное задымление, угроза распространения огня отсутствовала. В результате пожара погибли двое детей", - сказала собеседница агентства.
Причина и обстоятельства пожара выясняются, добавила она.
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Региональное СУСК сообщило, что по факту гибели пятилетней девочки и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев при пожаре в доме на улице Бубнова в Аткарске проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Устанавливается, по какой причине малолетние дети были оставлены дома одни, без присмотра взрослых", - отмечается в сообщении.
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МЧС РФСаратовская областьПроисшествия
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