Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:31Z
https://ria.ru/20191001/1559317550.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152647/10/1526471049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0d2603f38b8f0687f46ecdb05f8822c9.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Кубань будет поставлять продукцию в КНР, Казахстан, Эстонию, США и Испанию

14:31 01.10.2019
131
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедовые соты
Медовые соты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Медовые соты. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский край будет поставлять продукты питания на экспорт в Китай, Казахстан, Эстонию, США и Испанию, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Как отметили в ведомстве, делегация предпринимателей Краснодарского края приняла участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2019 в Москве. Уточняется, что регион представили восемь компаний, производящих и реализующих продукты питания, такие как соевое молоко, кокосовые конфеты, тофу-паштеты, авторские мармелады и конфитюры, кондитерские изделия, банановые чипсы, мед, подсолнечное масло.
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Вчера, 12:35Краснодарский край
Немецкие инвесторы за три года вложили в экономику Кубани 40 миллионов евро
"По итогу были достигнуты предварительные договоренности о поставках конфитюров, растительных масел, банановых чипсов и кондитерских изделий в торговые сети Китая, Казахстана, Эстонии, США, Испании и Белоруссии", - отметили в департаменте.
В центре поддержки экспорта добавили, что кубанские продукты "представляют особую ценность, потому что они экологически чистые, качественные и не раз были отмечены на самых престижных российских и международных выставках".
По данным краевых властей, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" направлен на достижение доли экспорта продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов. Только в агропромышленном комплексе Краснодарского края в течение пяти лет предстоит нарастить объемы экспорта продукции до 3,8 миллиарда долларов.
Уборка урожая сахарной свеклы в станице Новолабинской Краснодарского края
23 сентября, 19:26Радио Sputnik
На Кубани рекомендовали сократить посевы сахарной свеклы
300000
Обсудить 0
Краснодарский крайКубаньЭстонияКитайКраснодарский крайСШАИспанияКазахстанЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Скорая помощь на дороге
В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Начался прием работ на педагогический конкурс "Серафимовский учитель"
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Лента новостейМолния