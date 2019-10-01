Кубань будет поставлять продукцию в КНР, Казахстан, Эстонию, США и Испанию

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский край будет поставлять продукты питания на экспорт в Китай, Казахстан, Эстонию, США и Испанию, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в ведомстве, делегация предпринимателей Краснодарского края приняла участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2019 в Москве. Уточняется, что регион представили восемь компаний, производящих и реализующих продукты питания, такие как соевое молоко, кокосовые конфеты, тофу-паштеты, авторские мармелады и конфитюры, кондитерские изделия, банановые чипсы, мед, подсолнечное масло.

"По итогу были достигнуты предварительные договоренности о поставках конфитюров, растительных масел, банановых чипсов и кондитерских изделий в торговые сети Китая, Казахстана, Эстонии, США, Испании и Белоруссии", - отметили в департаменте.

В центре поддержки экспорта добавили, что кубанские продукты "представляют особую ценность, потому что они экологически чистые, качественные и не раз были отмечены на самых престижных российских и международных выставках".