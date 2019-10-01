Глава ЛНР принял участие в переписи населения

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник принял участие в первой в ЛНР переписи населения.
Ранее Правительство ЛНР приняло постановление "Об организации переписи населения ЛНР 2019 года". Перепись населения стартовала 1 октября.
С сегодняшнего дня в #ЛНР стартует перепись населения, в которой я принял участие и призываю всех не игнорировать данное мероприятие pic.twitter.com/xUyGK4WUrY— Леонид Пасечник (@glavalnr) 1 октября 2019 г.
"С сегодняшнего дня в ЛНР стартует перепись населения, в которой я принял участие, и призываю всех не игнорировать данное мероприятие", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов также одним из первых принял участие в переписи населения. "Руководитель правительства ответил на 25 вопросов переписного листа, содержащие сведения о поле и возрасте, состоянии в браке, гражданстве, национальной принадлежности, образовании, владении языками, источниках средств к существованию, занятости и безработице, а также миграционной активности", - уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства ЛНР.