Глава ЛНР принял участие в переписи населения

С сегодняшнего дня в #ЛНР стартует перепись населения, в которой я принял участие и призываю всех не игнорировать данное мероприятие pic.twitter.com/xUyGK4WUrY

"С сегодняшнего дня в ЛНР стартует перепись населения, в которой я принял участие, и призываю всех не игнорировать данное мероприятие", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов также одним из первых принял участие в переписи населения. "Руководитель правительства ответил на 25 вопросов переписного листа, содержащие сведения о поле и возрасте, состоянии в браке, гражданстве, национальной принадлежности, образовании, владении языками, источниках средств к существованию, занятости и безработице, а также миграционной активности", - уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства ЛНР.