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РИА Новости

Глава ЛНР принял участие в переписи населения

14:28 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник принял участие в первой в ЛНР переписи населения.
Ранее Правительство ЛНР приняло постановление "Об организации переписи населения ЛНР 2019 года". Перепись населения стартовала 1 октября.
"С сегодняшнего дня в ЛНР стартует перепись населения, в которой я принял участие, и призываю всех не игнорировать данное мероприятие", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов также одним из первых принял участие в переписи населения. "Руководитель правительства ответил на 25 вопросов переписного листа, содержащие сведения о поле и возрасте, состоянии в браке, гражданстве, национальной принадлежности, образовании, владении языками, источниках средств к существованию, занятости и безработице, а также миграционной активности", - уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства ЛНР.
Житель поселка Голубовское в ЛНР
09:40РИА Новости
В ЛНР стартовала первая перепись населения
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Леонид ПасечникЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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