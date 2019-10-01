Евро поднялся выше 71 рубля впервые с 19 сентября

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро, что позволило европейской валюте подняться выше 71 рубля впервые с 19 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 14.17 мск вторника растет на 35 копеек – до 71,02 рубля, курс доллара – на 27 копеек, до 65,13 рубля.