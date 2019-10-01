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РИА Новости

Евро поднялся выше 71 рубля впервые с 19 сентября

14:24 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 10 евро
Банкноты номиналом 10 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 10 евро. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро, что позволило европейской валюте подняться выше 71 рубля впервые с 19 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.17 мск вторника растет на 35 копеек – до 71,02 рубля, курс доллара – на 27 копеек, до 65,13 рубля.
При этом декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,98% - до 59,83 доллара за баррель.
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