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РИА Новости

Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с красителем

14:16 01.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
© Sputnik
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с несмываемым синим красителем, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Многие демонстранты собрались в районе Адмиралтейство. Чтобы их разогнать, полицейские много раз применили слезоточивый газ, а также воду с красителем. Цветная вода нужна, чтобы "отметить" протестующих для дальнейшего задержания.
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После этого часть демонстрантов отступила в район Ваньчай. Полиция продолжила разгонять их с помощью слезоточивого газа. Две водометные машины движутся от улицы Локхарт-роуд по направлению к Козуэй-Бей.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.
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