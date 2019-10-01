Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с красителем

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с несмываемым синим красителем, сообщает телерадиокорпорация Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с несмываемым синим красителем, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Многие демонстранты собрались в районе Адмиралтейство. Чтобы их разогнать, полицейские много раз применили слезоточивый газ, а также воду с красителем. Цветная вода нужна, чтобы "отметить" протестующих для дальнейшего задержания.

После этого часть демонстрантов отступила в район Ваньчай. Полиция продолжила разгонять их с помощью слезоточивого газа. Две водометные машины движутся от улицы Локхарт-роуд по направлению к Козуэй-Бей.