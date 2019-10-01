В Поморье вступил в силу областной закон о повышении ЕДВ ветеранам

АРХАНГЕЛЬСК, 1 окт – РИА Новости. В Архангельской области с 1 октября вступили в силу поправки в областной закон о ветеранах, предусматривающие двухэтапное повышение размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), сообщает пресс-служба областного Собрания.

"С 1 октября 2019 года ЕДВ повысится на 200 рублей, с 1 января 2020 года – еще на 200 рублей и составит 856 рублей. Кроме того, размер выплаты будет индексироваться ежегодно на уровень инфляции в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан" были одобрены в двух чтениях на майской сессии областного Собрания.

До этого размер ЕДВ не повышался с 2009 года и составлял 456 рублей. На повышение ЕДВ из областного бюджета планируется дополнительно выделить 127,3 миллиона рублей в 2019 году и свыше двух миллиардов рублей - в течение двух последующих лет, отметили в пресс-службе.