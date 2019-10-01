Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:05Z
https://ria.ru/20191001/1559316023.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_98fbabffe5c3cd1bf0c6d808eba59e77.jpg
РИА Новости
Архангельская область

В Поморье вступил в силу областной закон о повышении ЕДВ ветеранам

14:05 01.10.2019
24
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 1 окт – РИА Новости. В Архангельской области с 1 октября вступили в силу поправки в областной закон о ветеранах, предусматривающие двухэтапное повышение размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), сообщает пресс-служба областного Собрания.

"С 1 октября 2019 года ЕДВ повысится на 200 рублей, с 1 января 2020 года – еще на 200 рублей и составит 856 рублей. Кроме того, размер выплаты будет индексироваться ежегодно на уровень инфляции в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан" были одобрены в двух чтениях на майской сессии областного Собрания.
До этого размер ЕДВ не повышался с 2009 года и составлял 456 рублей. На повышение ЕДВ из областного бюджета планируется дополнительно выделить 127,3 миллиона рублей в 2019 году и свыше двух миллиардов рублей - в течение двух последующих лет, отметили в пресс-службе.
Латвийский политик Висвалдис Лацис
26 сентября, 09:20РИА Новости
Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС
"С просьбами об увеличении выплаты к депутатам областного Собрания и региональному правительству неоднократно обращались представители ветеранских организаций. Такое решение стало возможным благодаря устойчивому развитию экономики и увеличению доходной части бюджета. Увеличенную доплату получат более 208 тысяч северян", – приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьАрхангельская областьОбщество
Рекомендуем
Строительство жилья
Переселенцы с Севера смогут покупать в Тюмени строящееся жилье
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
В Минске рассказали, когда решится вопрос о цене на российский газ
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
ТОП-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России
Врачи во время операции
В съезде врачей в Подмосковье примут участие более 2,5 тыс медиков региона
Лента
новостей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде достроят жилой комплекс "Университетский"
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
В Ленобласти разработают маршруты для туристов с электронными визами
Решетка Екатерининского дворца
Около трех тысяч иностранцев подали заявки на электронную визу в Петербург
Электрическая подстанция
Ъ: "Русал" получит от "Юнипро" скидку на поставку электроэнергии
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Межгосударственные отношения России и Армении
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом
Снегоуборочные машины во время подготовки к зиме
Подготовку снегоуборочной техники к зиме начали в Подмосковье
Краснодар
Губернатор: Кубань опережает другие регионы по реализации нацпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:13Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде арестовали пранкеров, "проверявших" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
Лента новостейМолния