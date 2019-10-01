Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям

"Провести 21 октября 2019 года в городе Москве 33-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Минэкономразвития России, МИДу России, Управлению делами президента РФ и аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания", - говорится в документе.

Кроме того, Медведев поручил произвести расходы, связанные с проведением заседания и протокольного мероприятия, а также расходы на транспортное обслуживание, за исключением расходов иностранных участников заседания на оплату проживания и питания, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год на функционирование правительства.