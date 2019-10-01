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РИА Новости

Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям

13:37 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести 21 октября в Москве заседание консультативного совета по иностранным инвестициям, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести 21 октября 2019 года в городе Москве 33-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Минэкономразвития России, МИДу России, Управлению делами президента РФ и аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания", - говорится в документе.
Кроме того, Медведев поручил произвести расходы, связанные с проведением заседания и протокольного мероприятия, а также расходы на транспортное обслуживание, за исключением расходов иностранных участников заседания на оплату проживания и питания, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2019 год на функционирование правительства.
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