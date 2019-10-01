Велопробег за мир на Украине пройдет от Киевской лавры до Святогорья

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Велопробег за мир на Украине стартует во вторник из Киево-Печерской лавры до Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает сайт Украинской православной церкви.
Мероприятие благословил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
"Целью велопаломничества является призыв к межконфессиональному миру в Украине и популяризация здорового образа жизни", - говорится в сообщении.
Подобные акции стали уже традиционными для киевского прихода в честь Феодора Освященного, который четыре года назад стал также инициатором велопробега от Киева до Почаева. По словам настоятеля храма протоиерея Петра Семащука, во время велопаломничества у человека есть возможность не только испытать себя физически, но и прикоснуться к святыням и помолиться.
В велосипедном пробеге принимают участие как миряне, так и священники. Во время своего пути в Святогорскую лавру паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ.
В мае этого года 20 велосипедистов преодолели 450 километров - от Киево-Печерской лавры до Почаевской лавры. Целью этого велопробега также был призыв к межконфессиональному миру в стране. А в октябре 2018 года православные велосипедисты совершили паломничество в Святогорскую лавру по маршруту: Киев – Лубны – Полтава – Харьков – Изюм – Святогорск. За шесть дней они преодолели дистанцию в 720 километров, напомнили в УПЦ.