Велопробег за мир на Украине пройдет от Киевской лавры до Святогорья

Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Велопробег за мир на Украине стартует во вторник из Киево-Печерской лавры до Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает сайт Украинской православной церкви.

Мероприятие благословил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Целью велопаломничества является призыв к межконфессиональному миру в Украине и популяризация здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

Подобные акции стали уже традиционными для киевского прихода в честь Феодора Освященного, который четыре года назад стал также инициатором велопробега от Киева до Почаева. По словам настоятеля храма протоиерея Петра Семащука, во время велопаломничества у человека есть возможность не только испытать себя физически, но и прикоснуться к святыням и помолиться.

В велосипедном пробеге принимают участие как миряне, так и священники. Во время своего пути в Святогорскую лавру паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ.