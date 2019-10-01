Лагерь "Рукбан" с 26 по 29 сентября покинули 329 человек, подтвердила ООН

ДАМАСК, 1 окт – РИА Новости. ООН подтверждает, что в конце сентября сирийский лагерь беженцев Рукбан покинули всего около 330 человек вместо запланированных двух тысяч, сейчас готовится план по выводу из лагеря других его жителей, заявил РИА Новости официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН в Сирии Хедин Халдорсон.

Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев Рукбан. Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.

"ООН и Сирийский красный полумесяц помогли с 26 по 29 сентября добровольно покинуть лагерь Рукбан 329 людям, они направились в убежища в провинции Хомс, контролируемой правительством Сирии ... В настоящее время обе организации готовятся помочь добровольному выводу других групп жителей лагеря", - заявил Халдорсон.

Он отметил, что покинувшие лагерь жители получили разрешение сирийских властей и четко заявили о желании покинуть лагерь. При этом представитель ООН заявил, что у него нет информации относительно того, что США сыграли роль в сложившейся ситуации с расселением лагеря.

При этом Халдорсон привел данные опроса за август, согласно которому из 15 тысяч оставшихся в лагере жителей покинуть его хотели 37%, 16% не определились с решением, а 47% захотели там остаться. "ООН знает о том, что некоторые из жителей Рукбана не хотят или не имеют возможности направиться в районы, подконтрольные правительству. Наилучшие решения для оставшихся жителей должны быть согласованы заинтересованными сторонами", - заявил Халдорсон.

Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев Рукбан в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.