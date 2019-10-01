Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T13:22Z
https://ria.ru/20191001/1559313448.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153352/98/1533529827_0:10:2990:1692_1036x0_80_0_0_a153d86d9a7672fedde10681c808b23b.jpg
РИА Новости

Слуцкий рассказал о провокациях на слушаниях комиссии ПАСЕ по мониторингу

13:22 01.10.2019
902
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу провела закрытые слушания по России в рамках подготовки доклада по выполнению обязательств РФ перед СЕ, которые "носили заведомо провокационную цель – показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод" в РФ, заявил журналистам член российской делегации в ассамблее, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В Страсбурге с 30 сентября по 4 октября проходит осенняя сессия ПАСЕ.
"На заседании комиссии ПАСЕ по мониторингу сегодня прошли закрытые слушания по России в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. Они были инициированы главой комиссии Роджером Гейлом (Великобритания) и носили заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России. Однако оговорюсь сразу, этого сделать не удалось", - заявил Слуцкий журналистам.
Он добавил, что на слушания были приглашены "российские эксперты" - соратник Алексея Навального Леонид Волков, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, оппозиционный политик Владимир Кара-мурза и юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова. По словам парламентария, их риторика "носила жесткий характер с ожидаемой политизированной окраской событий в России".
Также он рассказал, что ему и еще одному члену делегации РФ в ПАСЕ, сенатору Сергею Кисляку на заседании "удалось парировать их тезисы", указав, что так называемые эксперты "представляют достаточно узкую прослойку гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Вчера, 17:29РИА Новости
Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой
3751134
Обсудить 1
Леонид СлуцкийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Спикер Рады намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа"
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Александр Данилюк
Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В Кремле заявили о последствиях отказа Киева принять "формулу Штайнмайера"
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Рябков рассказал о переговорах Лаврова и Помпео
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Здание Совета Европы
В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
Директор центра Блохина назвал условие подписания заявления врачей об уходе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Лента новостейМолния