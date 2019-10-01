Слуцкий рассказал о провокациях на слушаниях комиссии ПАСЕ по мониторингу

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу провела закрытые слушания по России в рамках подготовки доклада по выполнению обязательств РФ перед СЕ, которые "носили заведомо провокационную цель – показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод" в РФ, заявил журналистам член российской делегации в ассамблее, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В Страсбурге с 30 сентября по 4 октября проходит осенняя сессия ПАСЕ.

"На заседании комиссии ПАСЕ по мониторингу сегодня прошли закрытые слушания по России в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. Они были инициированы главой комиссии Роджером Гейлом (Великобритания) и носили заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России. Однако оговорюсь сразу, этого сделать не удалось", - заявил Слуцкий журналистам.

Он добавил, что на слушания были приглашены "российские эксперты" - соратник Алексея Навального Леонид Волков, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, оппозиционный политик Владимир Кара-мурза и юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова. По словам парламентария, их риторика "носила жесткий характер с ожидаемой политизированной окраской событий в России".