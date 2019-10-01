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РИА Новости

В Чечне появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"

12:52 01.10.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 1 окт – РИА Новости. Научно-образовательный консорциум "Вернадский – Чеченская республика" создадут в Грозном, соответствующий меморандум подпишут глава правительства республики Муслим Хучиев и ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства Чечни.
"Торжественная церемония подписания Меморандума состоится в Грозном. Документ подпишут председатель правительства ЧР Муслим Хучиев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий и ректор Чеченского госуниверситета Заурбек Саидов", - говорится в сообщении.
Программа предусматривает сотрудничество в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, ориентированных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, реализацию совместных образовательных программ, исходя из потребностей региона и конкретных отраслей региональной экономики в высококвалифицированных кадрах, поясняет пресс-служба.
Кроме того, будет создан механизм поиска и поддержки талантливой молодежи, проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад в интересах социально-экономического развития региона.
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Также будут создаваться научно-образовательные кластеры с участием бизнеса и промышленности.
Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М. В. Ломоносова. Целью проекта является укрепление общероссийского научно-образовательного пространства, содействие научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого гражданина.
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Ранее меморандумы о создании консорциумов МГУ подписал с Ханты-Мансийским автономным округом, с Удмуртской республикой, с Кабардино-Балкарской республикой, с Кемеровской областью, республикой Татарстан, Московской областью, Хабаровским краем, а также с Российским федеральными ядерным центром в городе Саров и представителем председателя совета директоров китайской группы научно-технологических инвестиционных холдингов ТУС-Холдингз.
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Российская академия наукВиктор СадовничийГрозныйОбразование - Общество
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