В Чечне появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"

ГРОЗНЫЙ, 1 окт – РИА Новости. Научно-образовательный консорциум "Вернадский – Чеченская республика" создадут в Грозном, соответствующий меморандум подпишут глава правительства республики Муслим Хучиев и ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства Чечни.

"Торжественная церемония подписания Меморандума состоится в Грозном. Документ подпишут председатель правительства ЧР Муслим Хучиев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий и ректор Чеченского госуниверситета Заурбек Саидов", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает сотрудничество в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, ориентированных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, реализацию совместных образовательных программ, исходя из потребностей региона и конкретных отраслей региональной экономики в высококвалифицированных кадрах, поясняет пресс-служба.

Кроме того, будет создан механизм поиска и поддержки талантливой молодежи, проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад в интересах социально-экономического развития региона.

Также будут создаваться научно-образовательные кластеры с участием бизнеса и промышленности.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М. В. Ломоносова. Целью проекта является укрепление общероссийского научно-образовательного пространства, содействие научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого гражданина.