Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева. Прямая трансляция

Глава Российской академии наук Александр Сергеев отвечает на вопросы представителей СМИ. Как ожидается, академик прокомментирует результаты анонимного опроса среди членов-корреспондентов и профессоров РАН об итогах реформы 2013 года.

В конце сентября исполнилось шесть лет с момента подписания Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".