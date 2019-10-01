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РИА Новости

Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева. Прямая трансляция

14:06 01.10.2019
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Глава Российской академии наук Александр Сергеев отвечает на вопросы представителей СМИ. Как ожидается, академик прокомментирует результаты анонимного опроса среди членов-корреспондентов и профессоров РАН об итогах реформы 2013 года.
В конце сентября исполнилось шесть лет с момента подписания Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Новая реформа положила начало "периоду турбулентности" в отечественной науке.
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