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РИА Новости
Туризм

На Украине в зоне отчуждения ЧАЭС задержали семьдесят сталкеров-иностранцев

13:26 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинские полицейские задержали более 300 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с начала 2019 года, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Более трехсот сталкеров задержали правоохранители в зоне ЧАЭС с начала года, из которых 70 - иностранцы. Они незаконно проникли на территорию зоны отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на днях во время патрулирования Чернобыльской зоны полицейские обнаружили трех граждан Белоруссии и двух граждан Польши, которым теперь грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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