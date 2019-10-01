На Украине в зоне отчуждения ЧАЭС задержали семьдесят сталкеров-иностранцев

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинские полицейские задержали более 300 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с начала 2019 года, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Более трехсот сталкеров задержали правоохранители в зоне ЧАЭС с начала года, из которых 70 - иностранцы. Они незаконно проникли на территорию зоны отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на днях во время патрулирования Чернобыльской зоны полицейские обнаружили трех граждан Белоруссии и двух граждан Польши, которым теперь грозит штраф.