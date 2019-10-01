Историческая культура европейских политиков деградирует, заявил Нарышкин

"Пока приходится констатировать, что историческая культура большинства европейских политиков деградирует самым серьёзным образом. Пример - недавно принятая резолюция Европарламента, которая возложила вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз", - сказал он в ходе международной научной конференции "80-летие начала Второй мировой войны", открывшейся во вторник в Российской академии наук.