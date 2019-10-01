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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Историческая культура европейских политиков деградирует, заявил Нарышкин

11:44 01.10.2019 (обновлено: 12:16 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор СВР Сергей Нарышкин перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Директор СВР Сергей Нарышкин перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уровень исторического образования большинства современных европейских политиков сегодня серьезно деградирует, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Пока приходится констатировать, что историческая культура большинства европейских политиков деградирует самым серьёзным образом. Пример - недавно принятая резолюция Европарламента, которая возложила вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз", - сказал он в ходе международной научной конференции "80-летие начала Второй мировой войны", открывшейся во вторник в Российской академии наук.
Глава СВР назвал данный документ примером "циничного, аморального и подлого" политического заказа.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
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80 лет с начала Второй мировой войныСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинВ мире
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