Путин намерен обсудить с главой ExxonMobil вопросы сотрудничества

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в ходе Российской энергетической недели (РЭН) может провести отдельную, но короткую встречу с главой ExxonMobil Дарреном Вудсом, обсудив на ней вопросы потенциального сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что на полях форума президент сможет отдельно пообщаться с главой ExxonMobil. Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества", - сказал Песков журналистам, говоря о планах президента на среду.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 2 октября примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Отвечая на вопрос, будет ли Путин обсуждать с главой американской компании ее выход из проектов "Роснефти" из-за санкций, Песков сообщил, что "конкретных никаких планов нет".