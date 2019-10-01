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РИА Новости

Путин намерен обсудить с главой ExxonMobil вопросы сотрудничества

11:37 01.10.2019 (обновлено: 11:52 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в ходе Российской энергетической недели (РЭН) может провести отдельную, но короткую встречу с главой ExxonMobil Дарреном Вудсом, обсудив на ней вопросы потенциального сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что на полях форума президент сможет отдельно пообщаться с главой ExxonMobil. Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества", - сказал Песков журналистам, говоря о планах президента на среду.
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
24 сентября, 06:47РИА Новости
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Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 2 октября примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Отвечая на вопрос, будет ли Путин обсуждать с главой американской компании ее выход из проектов "Роснефти" из-за санкций, Песков сообщил, что "конкретных никаких планов нет".
"Если получится, краткая встреча на полях форума, не думаю, что будет какое-то субстантивное обсуждение", - пояснил он.
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Дмитрий ПесковExxonMobilВладимир ПутинЭкономика
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