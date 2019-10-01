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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Областной суд Оренбурга рассмотрит апелляцию на арест священника

11:12 01.10.2019 (обновлено: 14:26 01.10.2019)
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© Фото : Оренбургская обитель милосердияСвященник Николай Стремский
Священник Николай Стремский
© Фото : Оренбургская обитель милосердия
УФА, 1 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга получил апелляционную жалобу от защиты священника Николая Стремского на его арест и направит ее в областной суд на рассмотрение, сообщили РИА Новости в районном суде города.
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
Защита Стремского обжаловала арест.
"Апелляционная жалоба принята и будет направлена в высшую судебную инстанцию - Оренбургский областной суд в среду или четверг", - сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.
В областном суде агентству не смогли уточнить дату рассмотрения жалобы.
"Мы пока не получили материалы, когда получим, определим дату",- пояснили в суде.
После случившегося власти области изъяли девять несовершеннолетних детей из семьи священника, восемь из которых находились под его опекой, один был усыновлён. Самого Стремского лишили опекунства над детьми.
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
26 сентября, 11:28Религия и мировоззрение
Защита подозреваемого в изнасиловании священника в Оренбурге обжалует арест
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУфаОренбургрелигияПроисшествия
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