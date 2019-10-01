Областной суд Оренбурга рассмотрит апелляцию на арест священника

УФА, 1 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга получил апелляционную жалобу от защиты священника Николая Стремского на его арест и направит ее в областной суд на рассмотрение, сообщили РИА Новости в районном суде города.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.

Защита Стремского обжаловала арест.

"Апелляционная жалоба принята и будет направлена в высшую судебную инстанцию - Оренбургский областной суд в среду или четверг", - сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.

В областном суде агентству не смогли уточнить дату рассмотрения жалобы.

"Мы пока не получили материалы, когда получим, определим дату",- пояснили в суде.