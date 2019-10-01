Премьера трагикомедии с оркестром "Сирано де Бержерак" состоится 10 октября

МОСКВА, 1 окт – Пресс-служба Театриум Терезы Дуровой. Десятого октября на большой сцене "Театриума Терезы Дуровой" – премьера: трагикомедия с оркестром "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана, режиссёр – Георгий Долмазян (пьеса в переводе режиссёра). Знаменитая история любви гениального поэта Сирано и главной красавицы Парижа Роксаны на фоне Первой мировой войны.

Итак, мы в Париже 1914 года. Полнолуние. Железнодорожный вокзал Орсэ со своими кафе и одним из первых кинотеатров в городе. В будущем он станет музеем, а сейчас здесь под восхитительной арочной конструкцией дымят паровозы, а столичный бомонд и вездесущие репортёры встречают сладкоголосого Монфлери, окруженного дивами из кабаре.

Вдруг, разрывая огромную декорационную Луну, на сцене появляется ОН. Человек с Эйфелевой башней вместо носа, а осколки витражей Нотр-Дама заменяют ему очки.

Сирано де Бержерак. Человек-миф. Борец с пошлостью. Гений и изгой. И начинается настоящее представление!

Каждая сцена спектакля – фантазии гениального художника. То опера о носах, то ночной бой со ста убийцами, то вечерний променад по Парижу в сопровождении безумного оркестра, то прогулка в благоухающем ароматами цветов садах, то объяснение в кафе чертовски обаятельного кондитера Рагно. Фантазии, в которых главная героиня – любовь всей жизни Сирано: Роксана. Но безумец Сирано добровольно уступает свою любовь и рождённую ею поэзию другому – красавцу Кристиану.

© Фото : Елена Маряшина Трагикомедия с оркестром "Сирано де Бержерак" на сцене "Театриума Терезы Дуровой" © Фото : Елена Маряшина Трагикомедия с оркестром "Сирано де Бержерак" на сцене "Театриума Терезы Дуровой"

Ворвавшаяся в жизнь Франции война сотрёт все иллюзии. Вернёт всех героев на землю. Дни, недели, месяцы в окопах под свистом и грохотом снарядов заставят посмотреть в лицо истинным страхам и понять всю глубину чувств. По возвращению с фронта Сирано и Роксана вновь встретятся на вокзале Орсэ. Но вместо кино и представлений там будет временный госпиталь, в котором завершится яркая и короткая жизнь Сирано:

"Кто я?

Поэт? Актер? Философ? Человек?

Пусть запомнят человека…"

В этом финальном монологе Сирано, который находится в буквальном смысле между небом и землей, главное послание постановки.

Режиссёр Георгий Долмазян: "Классическая история пьесы перенесена с середины века XVII в первое десятилетие ХХ века, кончено же, осознанно. Сколько угодно можно говорить об исторических совпадениях – Париж и там и тут, французы воюют с немцами, настоящий Сирано жил в XVII веке, а Ростан писал пьесу в начал ХХ века и т.д. Важнее другое. Это две абсолютно зеркальные эпохи в жизни французской столицы. Она была центром мира только в эти два периода. И запущенная Людовиком XIII по кличке "Артист" богемная театральная жизнь закончит свой жизненный цикл именно перед Первой мировой войной. Эволюция от Мерлезонского балета к шальной оперетте закроет самую яркую главу в истории Парижа. На фоне технических революций и научных открытий начала ХХ века человеческая природа еще сильнее требует иллюзий прекрасного и героических подвигов".