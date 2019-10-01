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РИА Новости

В Сибири экс-чиновницу заподозрили в мошенничестве с подарками ветеранам

10:26 01.10.2019 (обновлено: 10:32 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 окт - РИА Новости. Бывшая глава министерства социальной политики Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела о мошенническом сговоре с подчиненными в хищении 2 миллионов рублей, выделенных из бюджета для подарков ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает ГСУ СК РФ региона.
По его данным, речь идет о Галине Пашиновой. Бывшая чиновница возглавляла министерство с 2016 по 2018 год.
По его данным, уголовное дело в отношении бывшего министра, чья фамилия не называется, возбуждено по статье "мошенничество" на основании материалов УФСБ региона.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"По предварительной версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и ряд подчиненных ей должностных лиц министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили бюджетные средства Красноярского края в сумме более 2 миллионов рублей, выделенные для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
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