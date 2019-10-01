В Сибири экс-чиновницу заподозрили в мошенничестве с подарками ветеранам

КРАСНОЯРСК, 1 окт - РИА Новости. Бывшая глава министерства социальной политики Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела о мошенническом сговоре с подчиненными в хищении 2 миллионов рублей, выделенных из бюджета для подарков ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает ГСУ СК РФ региона.

По его данным, речь идет о Галине Пашиновой. Бывшая чиновница возглавляла министерство с 2016 по 2018 год.

По его данным, уголовное дело в отношении бывшего министра, чья фамилия не называется, возбуждено по статье "мошенничество" на основании материалов УФСБ региона.

"По предварительной версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и ряд подчиненных ей должностных лиц министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили бюджетные средства Красноярского края в сумме более 2 миллионов рублей, выделенные для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала", - говорится в сообщении.